Курс доллара в январе значительно изменится: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в январе может снизиться на 25 копеек и достичь отметки в 27 грн/$. Одна из причин – традиционное снижение бизнес-активности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, в январе традиционно низкая экономическая активность. Потому, не стоит ожидать, что спрос на валюту будет расти.

"Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса. – говорит Ахтырко. – Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн".

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По словам Ахтырко, на курс также могут влиять психологические факторы, которые усилились в конце этого года. Под этим подразумевается, в частности, угроза эскалации конфликта с Россией:

"Фундаментальных причин для ослабления гривны пока нет. – утверждает Ахтырко. – Но есть ряд психологических факторов, которые удерживают гривну именно на этом уровне – 27,2 грн. Если мы посмотрим на межбанк, каждый день возникает тенденция к укреплению гривны, но продавцы начинают давить и курс удерживается. Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем".

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