Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта

Роман Груша
Роман Груша
Mакроэкономика
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Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 18 февраля, на отметке 27,90 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 7 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,64 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,75 грн/$;

  • Продажа – 27,95 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 33,26 грн/€;

  • Продажа – 33,70 грн/€.

Курс евро в банках
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, в Украине после января, когда доллар плавно дорожал и достиг 28,2 грн/$, курс развернется на 180 градусов. До середины февраля валюта может приблизиться к отметке 27,8 грн/$.

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