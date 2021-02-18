Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 18 февраля, на отметке 27,90 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 7 копеек.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,64 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,75 грн/$;
Продажа – 27,95 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,26 грн/€;
Продажа – 33,70 грн/€.
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине после января, когда доллар плавно дорожал и достиг 28,2 грн/$, курс развернется на 180 градусов. До середины февраля валюта может приблизиться к отметке 27,8 грн/$.