Курс доллара в Украине резко изменится: сколько будем платить за валюту в мае

В Украине курс доллара может резко подешеветь в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине курс доллара в первую неделю мая может опуститься до 27,5 грн/$, рассказывает аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – отмечает эксперт.

Последнюю неделю апреля стоимость валюты снизилась с 28,06 до 27,79 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,91/27,93 до 27,73/27,75 (-0,6%).

Старший аналитик компании Empori group Артем Беркович считает, что средний курс продажи наличного доллара будет находиться в рамках 27,65-27,95 грн, а наличный евро будут продавать в диапазоне 33,5-33,84 грн. Основная причина укрепления гривни в том, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы.

"Внешние риски, которые могут оказать давление на валюты развивающихся стран из-за намерения Президента США повысить налог для богатых – Украину в первую неделю мая не затронут. Курсообразование украинской гривни не подвержено влиянию подобных сообщений", – говорит Беркович.

Эксперт называет другие факторы влияния:

роста цен на экспортируемые Украиной товары;

МВФ готовится к выдаче транша финансовой поддержки уже в сентябре текущего года;

поддержку гривне окажет решение НБУ в апреле этого года повысить ставку до 7,5%;

большинство спекулятивно настроенных участников валютных торгов в Украине сейчас будут активно продавать валюту, что будет поддерживать стабильность гривни.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, считает, что стоимость валюты может опуститься до 27,6 грн/$. Настроения на рынке преимущественно оптимистичные, перед праздниками активнее сдает волюту население, что обеспечивает дополнительное предложение на рынке.

"В свою очередь, иностранцы возобновили покупки гривневых ОВГЗ. В частности, по состоянию на четверг их портфель увеличился на 337,4 млн грн, что говорит о прохождения кризиса оттока капитала, вызванного рисками возможного прямого военного противостояния с РФ. Удачное размещение ОВГЗ во вторник и евробондов в понедельник продолжают поддерживать уверенность в гривне", – отмечает эксперт.

"Вероятно, в ближайшее время гривна будет и дальше двигаться в коридоре 27,60-27,80 гривен за доллар", – говорит Шевчишин.

На уходящей неделе рынок отыгрывал новость об отводе войск РФ от украинских границ. Спрос на иностранные валюты со стороны зарубежных инвесторов заметно ослаб. При этом последний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел успешно. На международном долговом рынке Украина разметила евробонды на 1,25 млрд долларов США. Доходность по этим бумагам составила 6,85% годовых, рассказывает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Ожидаю, что на следующей неделе доллар США к гривне продолжит падение до уровня 27,70. Евро, вероятно, снизится к отметке 33,45", – спрогнозировал эксперт.

Вместе с тем украинская экспортная продукция выросла до рекордной с 2014 года отметки. На международных рынках сырья продолжают дорожать главные экспортные товары Украины. Железная руда, кукуруза, пшеница и подсолнечное масло достигли рекордных отметок с весны 2014 года. В то же время цены на энергоносители немного упали, что благоприятно влияет на внешнюю торговлю. В I квартале сальдо внешней торговли (разница между экспортом и импортом) продолжает оставаться негативным. Положительный эффект для курса гривны от текущей динамики цен на сырье мы увидим уже по итогам II квартала текущего года.

Курс доллара в Украине как минимум первую неделю мая будет снижаться. Стоимость доллара может достичь рекордно низкой в этом году отметки в 27,5 грн/$.