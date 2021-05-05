Курс доллара в Украине развернется: опубликован прогноз на май

Курс доллара в Украине в ближайшие недели продолжит падение и может торговаться в банках на уровне 27-27,5 грн/$.

Последняя неделя апреля на валютном рынке впервые за месяц прошла без особого влияния со стороны военно-политических новостей. Об этом сообщает liga.net.

По словам экспертов, на курс снова начала влиять экономика и рыночные факторы играют в пользу гривни. Среди них – очень высокие цены на товары украинского экспорта плюс посевная кампания, мотивирующая агробизнес активнее продавать валюту.

Главным паническим элементом "доллара по 28" был выход иностранных инвесторов из гривневых облигаций госзайма или ОВГЗ. Однако в конце апреля этот тренд остановился, а в последнюю неделю месяца был зафиксирован минимальный прирост портфеля гособлигаций в собственности нерезидентов.

Опрошенные финансисты отмечают, что начало мая не худший, но и не наилучший момент для того, чтобы купить доллар. Согласно прогнозу, в конце мая-начале июня американская валюта может подешеветь до 27-27,2 грн/$.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может резко подешеветь в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.