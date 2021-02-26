Курс доллара в Украине развернется: НБУ показал цену

В Украине курс доллара с 24 по 25 февраля снизится на несколько копеек и достигнет отметки в 27,93 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает справочные данные, фактическая стоимость зависит от баланса спроса и предложения на рынке.

Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,77/27,97 до 27,81/28,01 (+0,2%/+0,1%).

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,9/28,1 грн", – прогнозирует аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.