Курс доллара в Украине после Нового года: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара в начале 2021-го увеличится на несколько копеек и достигнет отметки в 28,27 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор показывает ориентировочный курс, который сформирован исходя из усредненных данных по всем сделкам.

Каким будет курс доллара НБУ

Если курс НБУ значительно отличается от стоимости валюты на наличном рынке, Нацбанк начинает продавать или покупать валюту по своей цене, чтобы выровнять общую стоимость.

Траектория движения курса доллара развернулась на 180 градусов. При этом уже в следующем году валюта снова перейдет к плавному росту. Как прогнозируют эксперты, доллар плавно перейдет психологическую отметку в 29 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.