Курс долара в Україні після Нового року: НБУ показав вартість

В Україні курс долара на початку 2021-го збільшиться на кілька копійок і сягне позначки 28,27 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Варто зазначити, що регулятор показує орієнтовний курс, сформований з усереднених даних за всіма угодами.

Яким буде курс долара НБУ

Якщо курс НБУ значно відрізняється від вартості валюти на готівковому ринку, Нацбанк починає продавати або купувати валюту за своєю ціною, щоб вирівняти загальну вартість.

Траєкторія руху курсу долара змінилася на 180 градусів. Водночас уже наступного року валюта знову перейде до плавного зростання. Як прогнозують експерти, долар плавно перейде психологічну позначку 29 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.