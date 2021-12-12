В Украине изменится курс доллара: когда и сколько заплатим за валюту. Прогнозы

Во второй половине декабря курс доллара в Украине может вырасти с 27,1 до 27,5 грн/$. Но сохраняются шансы, что "американец" останется на том же уровне, что и сейчас. А вот вероятность того, что валюта до конца года упадет ниже психологической отметки, остается крайне низкой.

О том, как и почему может измениться курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Может подорожать

Такого мнения, в частности, придерживается аналитик Roboforex Андрей Гойлов. "Полагаю, что на предстоящей неделе доллар относительно гривни укрепится к уровню 27,25. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 30,95", – говорит аналитик.

Его коллега, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время максимальный курс составит 27,5 грн/$. При этом, зависимо от реакции иностранцев на повышение учетной ставки Нацбанком, ситуация может кардинально измениться.

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Доллар может подешеветь

Шевчишин считает, что доллар в ближайшее время может находиться на уровне 27 грн/$. "НБУ будет активно выкупать избыточное предложение валюты и сдерживать ее укрепление, поэтому вряд ли рынок провалиться существенно или надолго ниже этого уровня", – прогнозирует эксперт.

Такого же мнения придерживается и аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. Он считает, что после стремительного роста котировок обычно происходит коррекция, так что ожидается кратковременное укрепления гривни до 27 грн/$.

Новая учетная ставка Нацбанка

Повышение учетной ставки с 8,5 до 9% может повлиять не только на стоимость кредитов и депозитов, но и ставку, по которой Минфин размещает украинские ценные бумаги (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ). Их покупают, в том числе, иностранцы, а для этого продают доллар на украинском рынке. И чем больше валюты продают, тем дешевле она стоит.

"НБУ заявил о готовности повышать учетную ставку в случае реализации инфляционных рисков. Таким образом, ожидания рынка подтвердились, но поскольку регулятор увеличил ставку сразу на 0,5 процентных пункта, это оказало поддержку курсу", – говорит Шевчишин.

Такими мерами регулятор стремится не допустить дальнейшего роста цен. По мнению НБУ, пик ценового роста уже пройден. Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к повышению доходности ОВГЗ. Зарубежные инвесторы с 7 декабря внезапно увеличили свои вложения в данном активе на 0,72 млрд грн – до 91,99 млрд. Это существенно снизило давление на гривню.

Переговоры между США и РФ

Сам факт того, что они состоялись, дает надежду, что сценарий полномасштабного вторжения в Украину со стороны россиян не будет реализован.

"Инвесторы, вероятно, позитивно восприняли итоги прошедших переговоров между президентами США и России, где затрагивалась тема деэскалации военного конфликта в ОРДЛО. Курс украинских ценных бумаг растет и постепенно восстанавливается к докризисным отметкам", – говорит Гойлов.

Ситуация в энергетической отрасли

Она остается напряженной и рынок ожидает активизацию энергоимпортеров, которые могут существенно надавить на курс гривни. Газотрейдеры пока действуют очень аккуратно, покупая небольшие объемы валюты.

В целом же ситуация на валютном рынке в ближайшую неделю будет стабильной. Зависимо от настроения инвесторов, к концу года доллар может снова подешеветь. Однако ниже психологической отметки в 27 грн/$, вероятно, доллар уже не упадет.