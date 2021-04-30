Курс доллара в Украине опустится до рекордной за месяц отметки: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 29 до 30 апреля снизится с 27,78 до 27,75 грн/$. Последний раз доллар опускался до такой отметки примерно месяц назад, в третьей декаде марта.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение курса. Реальная стоимость валюты формируется в результате баланса спроса и предложения рынка.

"Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству за две недели проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания лаборатории высокого уровня по производству вакцины от коронавируса. Вместе с тем, спад промышленного производства в Украине в первом квартале составил 2%. В марте показатель вырос на 1,8% по отношению к февралю", – поясняет Гойлов.

На фоне этих новостей участники валютного рынка могут занять выжидательную позицию и следить за развитием событий, принимая решения, исходя из конкретной тенденции. Вероятно, что экспортеры, которые придерживали валюту в ожидании роста ее курса выше 28 гривен за доллар, попытаются ее продать, что усилит позиции гривни. Сдерживать действия экспортеров будет погашение НДС.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".