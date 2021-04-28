Курс доллара в Украине опустится до новой отметки: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 27 до 28 апреля снизится с 27,85 до 27,77 грн/$. Таким образом, стоимость валюты впервые с 25 марта опустится к указанной отметке.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение, которое сформировано оценочно. Реальная стоимость формируется в результате баланса спроса и предложения на рынке.

Настроения участников украинского валютного рынка переломила новость о том, что РФ отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило риски военной эскалации. "Желающие купить "впрок" убрали свои заявки с рынка. Если военные риски будут снижаться и далее, то фактором риска будет оставаться лишь эпидемиологическая ситуация", – поясняет аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Показательной будет реакция иностранцев, добавляет эксперт, последнее время они активно сокращали свои позиции в ОВГЗ. С начала текущего месяца они продали этих бумаг на 6,79 млрд грн, теперь объем их вложений составляет 97,61 млрд.

Что повлияет на курс:

снижение угрозы военной эскалации;

грядущие праздники;

спрос на украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ).

"Другим индикатором настроения инвесторов станет курс ВВП-варрантов Украины. По мнению аналитиков Morgan Stanley, они сейчас существенно недооценены рынком. В условиях жестких карантинных ограничений спрос со стороны импортеров на межбанке по-прежнему слабый, что в дальнейшем будет способствовать укреплению гривны", – подытожил Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".