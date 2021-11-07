Курс доллара в Украине обновит годовой рекорд: сколько будем платить за валюту

В Украине на фоне локдаунов, уменьшения объемов импорта и высоких экспортных выручек курс доллара уже к середине ноября может достигнуть рекордно низкой в текущем году отметки в 26 грн/$. Сейчас именно тот редкий случай, когда все опрошенные аналитики уверены: стоимость американской валюты снизится еще на 15-20 копеек.

Как и почему изменится курс доллара до середины ноября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара 5 ноября достиг рекордно низкой отметки в 26,15 грн/$, однако уже к середине ноября он имеет все шансы опуститься до психологически важной отметки. Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня неизбежно будет укрепляться и это понимают участники валютного рынка.

В интересах "Укрэнерго" банки продали валюту на рынке напрямую. Это привело к тому, что предложение значительно превысило спрос. Как следствие, доллар уверенно начал снижаться.

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"В условиях локдауна валютный рынок вялый, торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс. Накануне таким крупным продавцом стал "Укрэнерго", который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долларов", – говорит Шевчишин.

"К продажам подключились аграрии, металлурги, IT-сектор, и в результате единственным покупателем "последней инстанции" стал НБУ. Торговые обороты рынка выросли почти в три раза относительно первых трех дней ноября – до $371 млн", – говорит аналитик.

Если "Укрэнерго" продал 180 млн долларов и это уже привело к снижению курса на 15 копеек, то при продаже остальной части вырученной валюты курс доллара может составить даже менее 26 грн.

"В случае распродажи всего объема привлеченной валюты в неподготовленный для этого валютный рынок, американский доллар может провалиться ниже 26 грн/$. Если в такой ситуации НБУ будет бездействовать, можно ожидать и более сильное укрепление", – говорит Шевчишин.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов напомнил, что экспорт Украины за 10 месяцев нынешнего года составил 54,59 млрд долларов (на 14,87% больше, чем за аналогичный период прошлого года). А трудовые мигранты, по сведениям Нацбанка, с января по сентябрь 2021-го перечислили в Украину 10,33 млрд долларов, рост относительно аналогичного периода 2020 года составил 19,2%.

"Полагаю, что в конце текущей недели гривня относительно доллара укрепится к уровню 26,00. Единая европейская валюта, вероятно, ослабнет до отметки 30,05", – спрогнозировал эксперт.

Похожий прогноз озвучил и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб: "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,05 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн".

Чем дешевле валюта, тем ниже цены на энергоресурсы и импортные продукты, которые составляют 1/5 в потребительской корзине украинца. Также снижаются цены на вторичном рынке недвижимости, авто. Есть и негативный эффект – снижаются экспортные выручки (в гривневом эквиваленте) украинских компаний.

В то же время, с низким курсом доллара падают поступления от таможенных платежей. Также меньше Украине приходится тратить на обслуживание и погашение внешних долгов, однако потери для бюджета это не компенсирует.

В 2021-м курс доллара двигается по непривычной для себя траектории. Резкое подорожание сырья, которое экспортирует Украина, импортного газа и локдауны практически нивелировали сезонные факторы на рынке.