Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара с 15 до 16 апреля снизится с 27,97 до 27,95 грн/$.

Такой прогноз опубликовал Национальный банк Украины. Реальная стоимость доллара формируется на рынке в результате баланса спроса и предложения. Регулятор же показывает усредненное, справочное значение.

Международные резервы Украины продолжают сокращаться. На начало апреля они составляли 27,04 млрд долларов. Почти 1,30 млрд долларов из этих резервов были потрачены на обслуживание внешних долгов – в частности, 570,50 млн ушло на обслуживание евробондов.

"Отсутствие соглашения с МВФ ограничивает Украину в привлечении более дешевого финансирования на международном долговом рынке. Все это сокращает ресурсы Нацбанка для поддержания курса национальной валюты к евро и доллару США. Полагаю, что на следующей неделе гривня к доллару ослабнет до уровня 28,05. Евро, вероятно, укрепится к отметке в 33,35", – отмечает эксперт Андрей Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".