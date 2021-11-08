Курс доллара в Украине достиг рекордной за полтора года отметки: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара за выходные опустился на 9 копеек и по состоянию на утро 8 ноября достиг 26,1 грн/$. Это рекордно низкая стоимость с 18 марта 2020 года.

Это следует из справочного курса, опубликованного Национальным банком Украины. Стоит отметить, что регулятор показывает усредненное значение стоимости валюты.

Курс в банках и обменниках может отличаться. К примеру, в государственном "Привате" доллар покупают за 26, а продает за 26,4 грн/$.

Причина такого снижения – продажа валютой "Укрэнерго". Они продали еврооблигации, а теперь меняют вырученную валюту на доллары.

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"В условиях локдауна валютный рынок вялый, торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс. Накануне таким крупным продавцом стал "Укрэнерго", который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долларов", – пояснил уководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов напомнил, что экспорт Украины за 10 месяцев нынешнего года составил 54,59 млрд долларов (на 14,87% больше, чем за аналогичный период прошлого года). А трудовые мигранты, по сведениям Нацбанка, с января по сентябрь 2021-го перечислили в Украину 10,33 млрд долларов, рост относительно аналогичного периода 2020 года составил 19,2%.

Отметим, слишком низкий курс доллара – плохо для бюджета (снижаются поступления в бюджет) и для экспортеров (снижаются их выручки в гривневом эквиваленте).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине задержали организаторов международной группировки фальшивомонетчиков, которая сбывала крупные суммы подделок.

В СБУ рассказали, что были задержаны пять человек из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев. Фальшивки сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США.