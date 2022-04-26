Курс доллара в России "рукотворный", его реальная цена в три раза выше: в крупнейшем банке раскрыли действия Кремля

Один из крупнейших международных банков Wells Fargo сообщил о том, что реальный курс доллара в России составляет 180 рублей за доллар. Это более чем в три раза выше официальной стоимости валюты в РФ.

Данные крупнейшего банка приводит агентство Bloomberg. Чтобы удержать стоимость доллара, российский финансовый регулятор фактически пошел на искусственную регуляцию. Как результат, валюты в РФ критически не хватает, россияне не могут свободно купить доллары и евро.

"Текущие сильные позиции валюты имеют во многом рукотворный характер. Без всех этих мер госполитики курс, вероятно, был бы на уровне 180 рублей за доллар исходя из развития конфликта", – говорит эксперт Wells Fargo Securities.

Видео дня

Агентство указывает, что, по мнению ряда аналитиков, меры Кремля по контролю капитала искусственно поддерживали рубль и текущий курс рубля по отношению к доллару не отражает реальной покупательной способности российской валюты.

Уточним, что на биржевых торгах курс доллара падал до уровня 72,7 рубля. Официальный курс, установленный сегодня Центробанком РФ на ближайшие три дня, составляет около 73,51 рубля за доллар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, России удалось восстановить курс рубля фактически до довоенного уровня (около 80 рублей за доллар). Однако цена такого восстановления – запрет на покупку долларов для населения и практически полная изоляция на международных финансовых рынках.