Курс доллара в Украине рванул вверх: Нацбанк объяснил, почему

Во второй половине ноября курс доллара в Украине вырос более чем на 1 гривню. Как объяснили в НБУ, среди причин: значительный рост спроса на иностранную валюту со стороны энергокомпаний и психологические факторы, которые обусловлены геополитическими рисками. Речь идет о накоплении российских войск на границе с Украиной.

"В результате за ноябрь официальный обменный курс гривни к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября. Однако в среднем за месяц его обесценение было значительно умереннее (0,3%)", – говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

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Причем в прошлом месяце ситуация очень резко поменялась. За первую половину месяца гривня укрепилась, так как предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее.

"Главными источниками поставки иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК (агропромышленный комплекс. – Ред.) и ГМК (горно-металлургический комплекс. – Ред.), а также средства, поступившие от нерезидентов", – отметили в НБУ. Также повлияли и положительные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ (Международный валютный фонд).

Речь идет о достигнутых договоренностях с фондом в октябре 2021-го. Также НБУ выкупал избыточную иностранную валюту, пополняя международные резервы.

"Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, сальдо интервенций НБУ в ноябре осталось положительным. Это около $0,4 млрд", – подытожили в Национальном банке.

По состоянию на 2 декабря американский доллар стоит 27,2 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара в Украине в декабре может увеличиться до 28-28,5 грн/$. Среди причин возможной девальвации: угроза эскалации военной агрессии со стороны РФ, снижение объемов инвестиций в украинские ценные бумаги со стороны иностранцев.

Представитель Альфа-Банка Андрей Блинов озвучил: в его финансовом учреждении прогнозируют в декабре стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 27-28 грн/$. "Согласно базовому сценарию нашего макроэкономического прогноза, среднегодовой курс гривна-доллар в 2022 году составит 28,2 грн/$", – пояснил Блинов.

Виталий Севач из ICU озвучил курс в 28,5 грн/$. Более того, гривня может ослабнуть и более существенно, но это ожидается в следующем году. "Гривня может ослабнуть и выше, до уровня 29-29,5 грн/$ в начале следующего года", – говорит эксперт.

Сейчас на курс очень сильно влияет угроза военной эскалации со стороны РФ. Отметим, что когда политическая ситуация дестабилизируется, спрос на валюту всегда растет.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что без изменений технический дефолт страны произойдет уже в середине декабря. В таком случае стоимость доллара в Украине может наоборот вырасти. При этом большинство участников финансовых рынков рискует потерять свои сбережения.