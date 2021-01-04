Курс доллара в 2021-м пробьет новую отметку: озвучены цифры

Курс гривны в 2021-м будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации. Доллар может подорожать до более 29 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "По валютной паре доллар/гривна ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – спрогнозировал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

В бюджете Украины заложили стоимость валюты на уровне 29,1 грн/$. Это означает, что поступления с таможни, обороты, акцизы, рассчитаны с такой стоимостью американского доллара. И если курс будет ниже, то бюджет выполнить не удастся.

Стоит отметить, что при подорожании доллара в Украине растут цены на каждый четвертый товар или продукт. Также дорожает бензин (его покупают за границей), газ, электроэнергия, стоимость недвижимости и автомобилей. Идеальная ситуация, когда подорожание валюты компенсируется ростом доходов населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуаци