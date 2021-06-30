Курс доллара резко упал: на сколько подешевела валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 30 июня, на отметке 27,17 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,30 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 44 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,07 грн/$

Продажа – 27,30 грн/$

Евро:

Покупка – 32,13 грн/€

Продажа – 32,55 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, после плавного, но стабильного укрепления курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов. Стоимость гривни начала снижаться, аналитики прогнозируют, что доллар подорожает с 27,1 до 27,3 грн/$.

Главная причина подорожания доллара – заявление Федеральной резервной системы США (аналог украинского НБУ) о том, что в ближайшие два года ключевые ставки будут расти. Вслед за этим курс доллара начал расти во всем мире, в том числе и в Украине.