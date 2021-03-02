Курс доллара пробьет важную отметку: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с 1 по 2 марта увеличится на 6 копеек и поднимется выше психологически важной отметки в 28 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор показывает ту стоимость валюты, которая сформирована на основе усредненного значения всех состоявшихся сделок. Простые украинцы по такому курсу покупать не могут, однако от него зависит настроение участников рынка.

Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.