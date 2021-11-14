Курс доллара в Украине близок к рекорду за полтора года: сколько заплатим за валюту. Прогнозы

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 26 грн/$. Однако сохраняется шанс, что впервые за полтора года "американец" опустится ниже психологической отметки.

О том, как и почему измениться курс валют, читайте в материале OBOZREVATEL.

Абсолютное большинство опрошенных аналитиков считает, что стоимость доллара в ближайшую неделю будет меняться незначительно.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк не допустит еще большего падения американской валюты, ведь регулятор должен его сдерживать. "В ближайшее время гривна останется волатильной в уровнях 26,05-26,15 грн/$. Следим за нерезидентами и энерготрейдерами", – прогнозирует эксперт.

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Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что курс продолжит движение в узком диапазоне в 20 копеек до появления более серьезных новостей. "Но ниже психологически важной отметки в 26 грн/$ ему опуститься попросту не дадут", – говорит он.

Старший аналитик из "Альпари" Вадим Иосуб ожидает незначительного снижения курса доллара к гривне . "Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 26,05 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн", – говорит эксперт.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар все-таки подешевеет и опустится ниже психологической отметки. "Считаю, что на следующей неделе доллар США по отношению к гривне возобновит падение ниже уровня 26. Единая европейская валюта, судя по всему, упадет до отметки 29,7", – считает он.

Участники рынка находятся в растерянности, говорит Родлер.

С одной стороны – есть понимание, что доллар должен перейти к подорожанию и есть к этому готовность;

С другой – на рынке нет большого количества покупателей для того, чтобы увеличить спрос на валюту.

Деловую активность сдерживает локдаун: из-за невысокого импорта спрос на доллар не растет. Еще один негативный фактор – опасная ситуация на энергетическом рынке.

"Иностранцы нарастили портфель в долгосрочных ОВГЗ за последних два дня на 2 млрд гривен, что соответствует размещению Министерства финансов шестилетних бумаг с доходностью 13,25%", – говорит Шевчишин.

По словам главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил $314,5 млн. В результате объем валютных интервенций Нацбанка с начала года достиг почти $2,5 млрд.

Из локальных факторов стоит отметить возможную активизацию спекулянтов, которые наверняка будут проявлять активность после бурного движения валютного рынка накануне. К тому же из-за низкой ликвидности у них будут развязаны руки для действительно сильных толчков курса в интересующую их сторону.

Андрей Гойлов добавляет: инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом исчислении. Главной причиной замедления темпов роста данного показателя, по мнению НБУ, стало снижение цен на административно регулируемые товары и продукты питания.

Тем не менее, на последнем аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ средневзвешенная доходность "длинных бумаг" превысила уровень в 13,0%. Вероятно, на фоне глобального роста цен инвесторы страхуют свои риски и не готовы "дешевле" давать в долг государству.

Что в итоге? Значительных колебаний валюты в любую из сторон ожидать не стоит. До 20 ноября гривня будет находиться около уровней годового минимума.