Курс доллара в Украине близок к рекорду за полтора года: сколько заплатим за валюту. Прогнозы

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Курс доллара в Украине близок к рекордному за полтора года показателю

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около отметки в 26 грн/$. Однако сохраняется шанс, что впервые за полтора года "американец" опустится ниже психологической отметки.

О том, как и почему измениться курс валют, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с долларом: прогнозы экспертов

Абсолютное большинство опрошенных аналитиков считает, что стоимость доллара в ближайшую неделю будет меняться незначительно.

  • Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк не допустит еще большего падения американской валюты, ведь регулятор должен его сдерживать. "В ближайшее время гривна останется волатильной в уровнях 26,05-26,15 грн/$. Следим за нерезидентами и энерготрейдерами", – прогнозирует эксперт.

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  • Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что курс продолжит движение в узком диапазоне в 20 копеек до появления более серьезных новостей. "Но ниже психологически важной отметки в 26 грн/$ ему опуститься попросту не дадут", – говорит он.

  • Старший аналитик из "Альпари" Вадим Иосуб ожидает незначительного снижения курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 26,05 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн", – говорит эксперт.

  • Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар все-таки подешевеет и опустится ниже психологической отметки. "Считаю, что на следующей неделе доллар США по отношению к гривне возобновит падение ниже уровня 26. Единая европейская валюта, судя по всему, упадет до отметки 29,7", – считает он.

Как менялся курс доллара
Что повлияет на стоимость валюты?

Участники рынка находятся в растерянности, говорит Родлер.

  • С одной стороны – есть понимание, что доллар должен перейти к подорожанию и есть к этому готовность;

  • С другой – на рынке нет большого количества покупателей для того, чтобы увеличить спрос на валюту.

Доллар может незначительно подешеветь

Деловую активность сдерживает локдаун: из-за невысокого импорта спрос на доллар не растет. Еще один негативный фактор – опасная ситуация на энергетическом рынке.

"Иностранцы нарастили портфель в долгосрочных ОВГЗ за последних два дня на 2 млрд гривен, что соответствует размещению Министерства финансов шестилетних бумаг с доходностью 13,25%", – говорит Шевчишин.

По словам главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил $314,5 млн. В результате объем валютных интервенций Нацбанка с начала года достиг почти $2,5 млрд.

Нацбанк не допустит резкого падения доллара

Из локальных факторов стоит отметить возможную активизацию спекулянтов, которые наверняка будут проявлять активность после бурного движения валютного рынка накануне. К тому же из-за низкой ликвидности у них будут развязаны руки для действительно сильных толчков курса в интересующую их сторону.

Андрей Гойлов добавляет: инфляция в Украине замедлилась до 10,9% в годовом исчислении. Главной причиной замедления темпов роста данного показателя, по мнению НБУ, стало снижение цен на административно регулируемые товары и продукты питания.

Тем не менее, на последнем аукционе Минфина Украины по размещению ОВГЗ средневзвешенная доходность "длинных бумаг" превысила уровень в 13,0%. Вероятно, на фоне глобального роста цен инвесторы страхуют свои риски и не готовы "дешевле" давать в долг государству.

Что в итоге? Значительных колебаний валюты в любую из сторон ожидать не стоит. До 20 ноября гривня будет находиться около уровней годового минимума.

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