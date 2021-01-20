Курс биткоина взлетел в разы: как правильно купить криптовалюту и все не потерять

Курс биткоина всего за год вырос в 4 раза до более 37 тысяч долларов за монету. Вместе с тем увеличился и спрос на криптовалюту. Как предупреждают аналитики, покупая "монеты" есть риск перевести средства на биржу, созданную мошенниками, переплатить из-за завышенного курса или комиссий, доверить активы ненадежной платформе.

Издание "РБК-крипто" опубликовало главные правила покупки криптовалюты. Первое – при покупке биткоинов не используйте сомнительные сервисы. Мошенники создают биржи и обменники для покупки и продажи криптовалюты с единственной целью – кражи пользовательских средств. Если перевести на них деньги, скорее всего, с ними придется попрощаться.

Проверяйте адреса сайта бирж и обменников, через который вы собираетесь приобрести криптовалюту. Мошенники создают клоны сайтов популярных бирж, обменников и криптокошельков с целью получить пользовательские данные, такие как логин и пароль.

Читайте отзывы. Бирж и обменников много, и среди них может легко затеряться недобросовестный сервис. Прежде чем покупать криптовалюту через незнакомую платформу, лучше проверить отзывы о ней в интернете.

Перед покупкой криптовалюты выберите место ее хранения. Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев считает, что самое главное при покупке биткоина – заранее продумать его безопасное и удобное хранение, решить, каким кошельком пользоваться.

Обеспечьте безопасность своего устройства. Вирусы и расширения в браузерах от недобросовестных издателей способны подменять адреса криптовалютных кошельков на страницах любых сайтов, предупредил Зуборев.

Определитесь, что покупать. Аналитик EXANTE Виктор Аргонов рекомендовал перед покупкой криптовалюты решить, какую часть вложений инвестировать в биткоин, а какую – в другие монеты.

Инвестируйте только те деньги, которые не жалко потерять. С начала 2020 года рынок криптовалют находится в фазе роста. За этот период биткоин подорожал в 4,3 раза, эфир – более чем в 8 раз. Но рост может в любой момент сменится на долгосрочное падение.

Как сообщал OBOZREVATEL: