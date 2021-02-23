Курс биткоина рухнул: сколько теперь стоит криптовалюта

Биткоин продолжил падение после достижения абсолютного максимума у отметки $58 000. На данный момент цена криптовалюты составляет $46,295.90.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. Рыночная капитализация биткоина снизилась со значений чуть выше $1 трлн до $935 млрд.

Глобальный рынок криптовалют в целом сильно падает. Обвал прервал значительный рост, вызванный интересом со стороны инвесторов. Отметим, что лидером по падению стал именно биткоин, на который приходится 60% рынка.

Падение криптовалют зафиксировали 22 февраля. По-видимому, его спровоцировали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что биткоин "неэффективен" как средство платежа и является весьма спекулятивным, – сообщает 3DNews со ссылкой на Yahoo Finance.

Аналитики также отмечают твит Илона Маска, в котором говорилось, что цены на биткоины и Ethereum "кажутся высокими". Мировой рынок криптовалют за последние сутки упал на 14%.

Ethereum – вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 14,8 % до $1600,96. Doge Coin, получившая популярность благодаря Илону Маску, подешевела на 10% до $0,0508.

"Tesla и биткоин всё больше связаны друг с другом, и у последнего был сумасшедший день, когда он в какой-то момент курс упал на 16,53%, и в итоге к концу торгов снизился на 4,21% при худших дневных показателях в этом месяце, Неясно, были ли эти шаги вызваны запоздалой реакцией на твит Илона Маска в субботу, в котором он сказал, что цена биткоина действительно "кажется высокой", – заявил старший стратег Deutsche Bank Джим Рид.

Напомним, что новая волна роста курса биткоина началась в декабре 2020-го, когда за несколько недель он подорожал на 40%. Резкий скачок случился по причине инвестирования компанией Tesla $1,5 миллиарда в криптовалюту. По итогам прошлого года цена выросла на 240%

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