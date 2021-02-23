Биткоин находится на "территории пузыря". Инвестировать в криптовалюту нужно было еще вчера, однако желающие заработать еще могут успеть приобрести монеты.

Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает издание CNBC. ​Главный экономический советник Allianz Мохаммед Эль-Эриан заявил, что время для инвестиции заканчивается. "Да, мы находимся на территории пузыря, но это рационально", – сказал эксперт.

Лучшее время для инвестирования в биткоин было вчера, добавляет Мельтем Демирорс из CoinShares. "Мы определенно считаем, что лучшее время для инвестирования в биткоины было вчера – второе лучшее время для размещения – сегодня", – поясняет аналитик.

Более скептически настроен Асват Дамодаран из Нью-Йоркского университета. "Это... невероятное шоу, которое стоит посмотреть. Но это определенно не инвестиции", – сказал Дамодаран, профессор финансов в Школе бизнеса Нью-Йоркского университета.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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