Биткоин находится на территории "пузыря", инвестировать нужно было вчера – CNBC
Биткоин находится на "территории пузыря". Инвестировать в криптовалюту нужно было еще вчера, однако желающие заработать еще могут успеть приобрести монеты.
Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает издание CNBC. Главный экономический советник Allianz Мохаммед Эль-Эриан заявил, что время для инвестиции заканчивается. "Да, мы находимся на территории пузыря, но это рационально", – сказал эксперт.
Лучшее время для инвестирования в биткоин было вчера, добавляет Мельтем Демирорс из CoinShares. "Мы определенно считаем, что лучшее время для инвестирования в биткоины было вчера – второе лучшее время для размещения – сегодня", – поясняет аналитик.
Более скептически настроен Асват Дамодаран из Нью-Йоркского университета. "Это... невероятное шоу, которое стоит посмотреть. Но это определенно не инвестиции", – сказал Дамодаран, профессор финансов в Школе бизнеса Нью-Йоркского университета.
Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.