Курс биткоина побил рекорд: монета взлетела до новой отметки

Курс биткоина с февраля вырос с 55 до почти 60 тыс. долларов за монету. Фактически криптовалюта побила исторический рекорд.

Это следует из данных биржевых торгов, опубликованных investnig.com. Такая динамика происходит на фоне новостей от Европейского центробанка и Белого дома. Глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала компаниям сдвинуть выдачу беспроцентных кредитов на более ранние сроки, а президент США Джо Байден подписал второй пакет финансовой помощи.

В 2020-м году граждане США уже получали $1000 по первому пакету помощи от Дональда Трампа. Практически все эти средства были вложены в цифровые валюты или ценные бумаги, что привело к сильному росту фондовых индексов и рынка криптовалют на новые исторические максимумы.

Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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