Курс биткоина побил рекорд: монета взлетела до новой отметки
Курс биткоина с февраля вырос с 55 до почти 60 тыс. долларов за монету. Фактически криптовалюта побила исторический рекорд.
Это следует из данных биржевых торгов, опубликованных investnig.com. Такая динамика происходит на фоне новостей от Европейского центробанка и Белого дома. Глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала компаниям сдвинуть выдачу беспроцентных кредитов на более ранние сроки, а президент США Джо Байден подписал второй пакет финансовой помощи.
В 2020-м году граждане США уже получали $1000 по первому пакету помощи от Дональда Трампа. Практически все эти средства были вложены в цифровые валюты или ценные бумаги, что привело к сильному росту фондовых индексов и рынка криптовалют на новые исторические максимумы.
Напомним, в феврале курс криптовалюты несколько раз побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $58 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь с 40 000 до 390 000 долларов.
Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.