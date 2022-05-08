Кулеба о введении эмбарго на российскую нефть: в ЕС идет битва не на жизнь, а на смерть

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что ЕС введет нефтяное эмбарго против российской нефти. Проволочки же с его принятием, по словам министра, связаны исключительно с тем, что Евросоюз решает, в каком виде вводить запрет, а не вводить ли вообще. При чем процесс этот Кулеба сравнил с "битвой не на жизнь, а на смерть".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. "Этот вопрос сейчас пребывает в разряде "как это сделать", а не "целесообразно ли это делать". Поэтому я уверен, что нефтяное эмбарго будет", – сказал министр.

При этом он подчеркнул: дискуссии о его отложении действительно ведутся. Однако речь идет не о всем ЕС, а лишь о некоторых его странах-членах.

"Их число варьируется между одним и тремя – в связи с критической зависимостью этих стран от российской нефти. Это Венгрия, Словакия и Чехия. Но последняя пытается найти решение этого вопроса", – отметил Кулеба.

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В то же время он заострил: Украина выступает против любых отсрочек. "Не может быть эмбарго разных скоростей, когда одни уже не покупают, а другим это еще можно. Поэтому за то, каким будет это эмбарго, в ЕС сейчас идет битва не на жизнь, а на смерть", – рассказал министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Чехия может отказаться от российской нефти и полностью избавиться от энергоресурсов агрессора. Для этого можно использовать трубопровод TAL, который проходит из Италии.