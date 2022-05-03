Крутихин: нефтяное эмбарго станет катастрофой для РФ, с газом уже большие проблемы. Интервью

Нефтяное эмбарго, которое готовятся принять в отношении России, может иметь катастрофические последствия для страны-агрессора. В РФ сокращается добыча как нефти, так и газа. "Газпрому" приходится останавливать разработку новых месторождений, а также закрывать старые скважины.

После начала войны России против Украины производство автомобилей в РФ сократилось на 72%, а планы по газификации российских деревень так и остались планами. Это значит, что увеличить потребление нефти и газа внутри страны также не получится.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

– 4 мая в Евросоюзе обсудят новый пакет санкций против России, который предусматривает нефтяное эмбарго. Венгрия заявила о том, что намерена заблокировать это решение. И все же, если эмбарго будет введено, как это скажется на экономике РФ?

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– По последним сообщениям из Германии, уже все государства-члены ЕС согласились ввести нефтяное эмбарго против России. Но оно будет введено не одномоментно, а до конца года. Постепенно будет снижаться объем закупок российской нефти, а со следующего года планируется вывести его в ноль.

Для России это означает очень много. В 2021 году РФ добыла примерно 524 млн тонн нефти. Из них 108 млн тонн пошло в Западную Европу. Если этих 108 млн тонн не будет, это исчезновение, как минимум, 20% доходов от российской нефти. Китайский рынок этого не заменит. Пропускная способность всех транспортных маршрутов Китая уже сейчас занята по максимуму.

Поэтому это очень и очень серьезно, если не катастрофично.

– Тем не менее, эта мера, как вы сказали, будет растянута во времени. На каком этапе экономика РФ действительно ощутит последствия нефтяного эмбарго?

– Экономика уже ощущает. Мы видим, что добыча российской нефти сильно сократилась, несмотря на то, что данные теперь у нас не публикуются, они засекречены. Но в печать просачивается даже официальная информация о том, что добыча нефти к концу апреля сократилась на 7-8%.

Если такая тенденция сохранится, а тем более наложится на постепенное отключение закупок российской нефти, то, думаю, до конца года мы можем выйти на 20-процентное сокращение добычи нефти.

– Мы говорим о нефтяном эмбарго, но не говорим о газовом эмбарго. Возможно ли оно?

– Там тоже идет постепенное сокращение потребления российского газа на самом главном рынке – европейском. Последствия будут те же. Судя по всему, "Газпрому" придется уже не просто останавливать разработку новых месторождений, но и закрывать старые скважины и кое-где сворачивать работу. У меня есть информация из Ямало-Ненецкого автономного округа, где разрабатываются основные месторождения "Газпрома", – оттуда наметилось просто бегство персонала. Люди закрывают дома и уезжают куда подальше, иногда даже бросая ценные вещи. Они понимают, что с добычей российского газа там неблагополучно, а может быть, даже покончено.

– Может ли "Газпром" в этой ситуации полностью переориентироваться на внутреннего потребителя? Заняться газификацией деревень?

– Спросите местное население, как они смотрят на усилия "Газпрома" по газификации. Это что, реально? Все это существует в воспаленном мозгу президента, который об этом рассуждает.

Нет такой возможности – усилить газификацию. Что, "Газпром" будет тянуть трубу в какую-нибудь отдаленную деревню, где живут три старушки? Нет, конечно! Поэтому о внутренней газификации, о развитии внутренней газохимии и прочем надо забыть – без западных технологий, без западного оборудования.

Внутреннее потребление нефти и газа не вырастет совершенно. Например, посмотрите на автомобильную промышленность России – насколько сократилось производство автомобилей после начала войны? На 72%. И где же будет потребление российской нефти внутри страны?

Судя по всему, Запад настроен весьма решительно. Если раньше какими-то мерами пытались просто остановить военные действия, то сейчас уже большая цель – сделать так, чтобы Россия в будущем никогда не представляла собой такую экономическую силу, которая могла бы угрожать другим государствам. Теперь преследуется уже и дальняя цель, а не только ближняя.

– И она может быть достигнута?

– Пока те, кто объявил эмбарго, бойкоты, санкции, действуют очень решительно.