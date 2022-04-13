Крупнейшей нефтетрейдер отказался от России: у Байдена нашли способ избавиться от энергоресурсов агрессора

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group до конца 2022 года прекратит торговать российской нефтью. В то же время, чтобы преодолеть рост цен на нефтепродукты, президент США Джо Байден стимулировал высвобождение из резервов 60 млн тонн баррелей нефти в сутки из запасов 30 стран.

Как сообщает Bloomberg, отказ от российской нефти будет происходить постепенно. "Объемы российской нефти, перерабатываемой Vitol, значительно сократятся во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства сокращаются. Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года", – приводит агентство заявление представителя компании.

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Компания является одним из крупных в мире нефтетрейдеров по продаже углеводородов наряду с Trafigura, Glencore и Gunvor.Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила о намерении отказать от участия во всех нефтегазовых проектах в России.

В то же время президент Байден на своей странице в Twitter написал: "чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих 6 месяцев из нашего стратегического нефтяного резерва, и более 30 стран согласились высвободить дополнительно 60 миллионов баррелей".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в шестой пакет санкций Европейского Союза в отношении России должен быть включен запрет на импорт российских нефти и газа. Другим способом принудить РФ к миру не получится, ведь путинский режим считает, что ему все сойдет с рук, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.