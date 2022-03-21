Крупнейшая энергетическая компания решила уйти из РФ

Enel SpA, крупнейшая энергетическая компания Италии, прекратит свою деятельность в России "через несколько месяцев". Таким образом из РФ выходят все крупные энергетические компании.

Об этом Bloomberg заявил генеральный директор Франческо Стараче. Итальянская компания присоединяется к крупнейшим мировым энергетическим компаниям, включая BP Plc, Shell Plc и итальянскую Eni SpA, которые объявили о планах прекратить инвестиции в Россию на фоне ряда санкций против страны после ее вторжения в Украину.

По данным Bloomberg Intelligence, ПАО "Энел Россия", созданное в 2004 году, обеспечивает чуть более 1% общей валовой операционной прибыли компании. Enel уже начала сокращать свое присутствие в России и находится в процессе продажи своих активов тепловой генерации из-за трудностей с сокращением выбросов углерода в российской энергосистеме.

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"Итак, это процесс, который мы начали некоторое время назад", – сказал Стараче. "И мы видим рост возобновляемых источников энергии в России, но в нынешних обстоятельствах я думаю, что это неприятно и невозможно. Так что, с сожалением, я думаю, что нам придется сдаться".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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