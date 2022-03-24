Крупная платежная система остановила переводы в России

Платежная система Western Union приняла решение с 1 апреля остановить возможность проведения операций внутри России. Проводить будут только международные переводы.

В сообщении на сайте компании сообщается, что денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время.

"Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров. Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю", – уточнили в Western Union.

Видео дня

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "никто не мог подумать" о таких масштабных санкциях, которые ввели против России. В частности россияне не могли спрогнозировать, что ЕС арестует их валютные резервы.

Как писал OBOZREVATEL, Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе. Он выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!