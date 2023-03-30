Кремлевские казнокрады работают на победу Украины: путинский министр Мантуров нажился на "оборонке"

Вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров за год войны России против Украины стал первым миллиардером в правительстве страны-агрессора, его семья обогатилась до 15 млрд рублей (около $200 млн). И что самое важное для Украины – Мантуров нажил свои богатства ни на чем ином, как на схемах в российской "оборонке".

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Об этом пишет в своем Telegram-канале "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. "Все придворные кремлевские казнокрады очень ценны для нас сегодня. Ведь системно способны преимущественно на одно: последовательно, в любых условиях выкачивать деньги из казны орды. Ценная черта в условиях прогнозируемого упадка экономики", – говорится в материале.

Мантуров является куратором военно-промышленного комплекса РФ, также чиновника относят к т. н. "группировке Чемезова". Речь идет о близком друге Владимира Путина, главе "Ростеха" Сергее Чемезове.

"Российские журналисты-расследователи выяснили, что Мантуров изрядно обогатился именно во время т. н. "СВО", – отмечает Орест Сохар и приводит примеры сделок:

Мантуров купил и очень быстро продал свою скандальную 480-метровую квартиру в мега-элитном ЖК в центре Москвы. Сумма сделки стартовала от $5,3 млн. Новым собственником квартиры стала фирма с нулевой активностью, но связанная с нынешним замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко.

Дети чиновника тоже выставили на продажу две квартиры в московском элитном ЖК на общую сумму свыше $3,3 млн. "Очевидно, что следующий покупатель тоже будет в военных погонах", – отмечает Орест Сохар.

Родственники Мантурова только официально контролируют имущество на сотни миллионов долларов: имение в путинском Геленджике с участком в гектар, участки в подмосковной Клязьме. Мать Мантурова владеет отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton в центре Москвы, а теща "держит" молочную ферму.

"Откуда черпает финансовое вдохновение вся успешная предпринимательская семья Мантуровых, предположить нетрудно: на государственных контрактах в сфере ВПК", – отмечает Орест Сохар. И это как раз важно для Украины.

Хозяин Кремля Владимир Путин абсолютно верит в преданность таких соратников, как Мантуров и Чемезов. Причина проста – общие коррупционные интересы. А доверие ведет к тому, что Путин делает ставку именно на таких "мантуровых".

"Это обеспечивает им иммунитет от преследования. Неудивительно, что подобные "мантуровы" и сейчас во весь рост занимаются демилитаризацией РФ в пользу собственного кармана. Считается, что Вторую мировую войну британская разведка сократила по меньшей мере на два года, дешифровав "Энигму". Наша "Энигма" – это российская коррупция. Каждая яхта, каждый путинский "Геленджик" или элитная недвижимость приближают день нашей победы", – резюмировал Орест Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия существенно увеличила расходы на войну против Украины. Они уже составляют три пятых госбюджета страны-агрессора, угрожая существованию российской экономики как таковой. Ее развал уже активно обсуждают мировые медиа.

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