Кравчучки, "титушки", заробитчане: главные особенности Украины, по которым можно судить о времени

Украина за время независимости смогла построить рыночную экономику, сохранила космическую отрасль, сумела устоять под давлением военной агрессии со стороны России и пережила несколько масштабных экономических кризисов. В то же время первые 30 лет независимости также запомнятся кравчучками из 90-х, "титушками", "ФОПами" и растущим числом заробитчан.

О главных "изобретениях" Украины, по которым можно судить о времени, читайте в материале OBOZREVATEL.

Символ 90-х в Украине – кравчучки. Это тележки, которые разработали еще в 1983-м. После развала СССР они стали популярные среди дачников и мелких торговцев. Украинцы оказались в сложном экономическом положении, многие лишились работы и были вынуждены идти на рынки, засаживать огороды и перепродавать мелкие товары.

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Кравчучки получили свое название в честь первого президента Леонида Кравчука. Именно в период его правления такие тележки пользовались наибольшим спросом.

Еще одно особенность – большое количество заробитчан. Это те украинцы, которые зачастую без официального оформления уезжают в Польшу, Чехию и другие страны на сезонную работу. Их главное отличие от трудовых мигрантов: заработанные деньги они переводят своим семьям в Украину, а спустя несколько месяцев возвращаются домой.

Заробитчанство приобрело колоссальные масштабы. Из-за нехватки рабочей силы, например, в Польше, украинцы спасают целые отрасли, соглашаясь на относительно низкооплачиваемую физическую работу. Сейчас Украина на первом месте в Европе по количеству заробитчан. При этом большинство из них трудоустроены нелегально.

"Трудно представить степень незащищенности этих людей, в каких условиях происходит их труд", – заявил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Физлица-предприниматели (т.н. "ФОПы") уже давно превратились в отдельную касту предпринимателей. Они организовано выходят на протесты с требованием не вводить кассовые аппараты, имеют особые налоговые ставки (единый налог). А еще, как указывает глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, распространяют контрабанду в Украине.

Украинские "ФОПы" – результат реализованной экономической стратегии, когда государство решило поддержать торговцев и продавцов, ввела для них особые льготные условия, однако тем самым лишило государство возможности получать деньги на повышение зарплат медикам, учителям, на достойные пенсии и т.д.

"Это говорит о тех приоритетах, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе. Говоря о "ФОПах", мы же говорим не о промышленности, не о мелкой промышленности. Мы говорим с вами о торговле. И вот наше общество, которые мы бы хотели считать цивилизованным, устанавливает льготную систему налогообложения именно торговли", – говорит Гетманцев.

В 2013-м спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко напал на журналистов, которые освещали мирные акции протеста оппозиции. Он вместе со своими знакомыми устраивал провокации, препятствовал мирному собранию.

Титушко стал символов притеснения демократических прав и свобод в угоду власти. А "титушками" называют проплаченных молодых людей, которые разгоняют протесты, нападают на журналистов. К слову, после 2013-го Титушко продолжил заниматься спортом, в 2020-м его назначили вице-президентом "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" в Киевской области, но когда об этом написали СМИ, сразу же уволили.

Молодого человека в 2020-м арестовали за разбойное нападение, совершенное за два года до этого. Он ожидает решения суда под домашним арестом, санкция статьи – до 12 лет тюрьмы.

В целом же, несмотря на все проблемы и сложности, Украина прожила 30 лет в качестве суверенного государства, сохранив большой потенциал для экономического роста, построив демократию и оставаясь свободной и независимой страной.