Конца света не будет: в JPMorgan попросили инвесторов сохранять оптимизм

Предсказания "конца света" из-за возможного замедления экономического роста, которое может привести к падению фондовых рынков, модны, но неверны. По словам экспертов, инвесторы должны сохранять оптимизм, поскольку, среди прочего, на рынке сейчас сложились чрезвычайно благоприятные условия финансирования.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: по словам стратега JPMorgan Мислава Матейки, несмотря на широко распространенные в последнее время призывы к замедлению экономического роста, нужно сохранять оптимизм в отношении:

банков;

горнодобывающей промышленности;

энергетики;

страхования;

автомобилей;

путешествий;

телекоммуникаций.

При этом аналитики подчеркивают, что оптимистичное заявление Матейки было опубликовано в "день нестабильности для европейских акций". Причиной же этой нестабильности называются:

Видео дня

напряженная ситуация вокруг Украины;

неудачное начало года для мировых фондовых рынков на фоне роста инфляции.

"Просадка, наблюдаемая в 2022 году, похоже, оправдывает тех, кто утверждает, что рост ставок и менее благоприятный макроэкономический фон ознаменуют конец яростного ралли акций (т.е., их бурного роста). В то же время стратеги Bank of America Corp. во главе с Майклом Хартнеттом повторили в пятницу, что рост "шока ставок" превратится в "шок рецессии", и посоветовали открывать короткую позицию по акциям (в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке)", – отмечают аналитики.

Со своей стороны Матейка обращает внимание на то, что готовиться к замедлению экономического роста не стоит по ряду причин. В частности:

чрезвычайно благоприятных условий финансирования на рынке;

очень сильных рынков труда;

потребительского спроса с недостаточным кредитным плечом;

сильных корпоративных денежных потоков;

сильных балансов банков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину на рынках нефти и газа произойдет ценовое потрясение. Как заявил глава мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст, возникнет, по меньшей мере, временный ценовой шок.