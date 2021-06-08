Компания олигарха Веревского получила из бюджета в разы больше, чем заплатила налогов: озвучены данные

Компания "Кернел-трейд" олигарха Андрея Веревского получила из бюджета в 2020-м возврат НДС на сумму в 9,96 млрд грн. При этом (без учета ЕСВ) фирма уплатила в государственную казну всего 0,36 млрд грн налогов.

Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы. Отметим, в мае 2021 года "Кернел-трейд" возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем почти 1,67 млрд грн. При этом ранее Веревский с помощью депутатской группы "Довіра" пролоббировал для себя снижения ставок НДС.

Данные о размерах возмещения разместили на сайте Госказначейства (ГКСУ). В тройку лидеров также вошли два металлургических предприятия: Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" с показателем почти 1,05 млрд грн по сравнению с 556,2 млн грн в апреле, а также "Запорожсталь" – 583,8 млн грн против 700,9 млн грн соответственно.

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НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Всего за один месяц представители мясной, молочной и мукомольной сферы потеряли миллионы гривен, рассказывает глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К чему это приводит:

производители готовой продукции сначала теряют миллионы, а потом начинают искать компенсацию;

выход один: цены на продукты повышают и каждому украинцу приходится платить дополнительно 6% НДС вместо компании Веревского и группки его коллег. То есть, мы как потребители в этому случае платим 26% НДС.

"Мы встречались с представителями мукомолов, мясной и молочной сфер. Они жаловались на неудовлетворительное состояние своих сфер, которое возникло из-за решения снижения ставки НДС для отдельных групп. Предприниматели потеряли по 5 млн грн... Это недопустимо, чтобы поддерживалась сырьевая сфера, а не переработка", – рассказал Гетманцев.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.