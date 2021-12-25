Климкин об агрессии Путина: Украине нужно формировать 'кулак обороны'

Вместо дискуссии на тему "когда Путин нападет" в Украине следует формировать "кулак обороны" для отражения атак страны-агрессора. Наши западные партнеры, со своей стороны, должны консолидироваться в отношении санкций против РФ.

Среди политических санкций может быть непризнание Владимира Путина после очередных выборов в РФ президентом этой страны. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Дискуссия о том, когда и как Путин нападет, которая ведется в наших СМИ, – это неправильная дискуссия. Дискуссия должна быть о том, как мы должны ответить и что сделать для этого", – подчеркнул дипломат.

По его словам, противодействовать агрессору следует с помощью двух "пакетов сдерживания" – украинского и западного. "Первый пакет – это наш пакет. Это наш кулак обороны", – сказал Климкин.

В этом контексте он назвал неотложные решения парламента, которые должны быть приняты. Это увеличение оборонного бюджета Украины и принятие закона о коллаборантах.

"Мы уже несколько месяцев говорим о поднятии Путиным ставок. Он опубликовал предложения, как вернуть "Ялту" в третьей реинкарнации, зону паритетного влияния. Мы должны все же увеличить наш военный бюджет и всем сказать, что серьезно рассматриваем путинскую угрозу. Конечно, мы не можем его увеличить втрое, но почему не увеличиваем его вообще?" – спросил Климкин.

"Мы можем принять такие законы, как закон о коллаборантах, чтобы ФСБ, планирующая оккупационные администрации, не имела этого рычага. Чтобы все знали: если они в это играют, они получат по голове, причем так, что голову снесет", – добавил он.

Пакет сдерживания России должен ввести и Запад, уверен дипломат.

"Он должен быть солидарным. В него должны входить санкции, но не только они. В том числе меры политического характера, политического влияния. Например, угроза непризнания Путина президентом после 2024 года и многое другое. Реальные санкции в отношении окружения Путина и их активов. Только такие санкции подействуют", – подытожил Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию, предусматривающую отключение России от мировой финансовой системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Такой шаг будет фактически означать исключение РФ из системы мировой экономики.