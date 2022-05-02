"Катастрофический эффект вторжения Путина": глава агентства США заявила, что последствия мировой войны уже наступили

Последствия от полномасштабной войны России против Украины сопоставимы с последствиями мировой войны. Цены на продовольствия выросли на 34% в мире, часть стран оказалась под угрозой голода.

Об этом в интервью ABC заявила Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию. "Это просто еще один катастрофический эффект неспровоцированного вторжения Путина в Украину", – сказала Пауэр. Продукты подорожали на 34% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Так, Украина и РФ являются одними из ключевых производителей и продавцов пшеницы и зерна в мире. Как результат, страны Африки к югу от Сахары и Ближний Восток могут получать от 80% до 90% импорта пшеницы и зерна из стран, находящихся в состоянии войны.

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"Нехватка удобрений сейчас реальна, потому что Россия является крупным экспортером удобрений. И хотя на удобрения не распространяются санкции, из России поступает меньше удобрений", – сказала Пауэр. При этом дипломат Уточнила, что соседи Украины "на удивление хорошо" справляются с наплывом украинских беженцев.

На вопрос о том, что последствия войны РФ против Украины уже сопоставимы с мировой войной, Пауэр отметила: "Конечно, с точки зрения последствий, не ограничиваясь ужасами, от которых страдает украинский народ".

Как ранее писал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины может привести к глобальному продовольственному кризису. Суть в том, что из-за военных действий Украина, будучи одной из крупнейших стран-экспортеров пшеницы, не может обеспечить необходимое количество зерна.