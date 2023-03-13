Катастрофа для России ускоряется: известный аналитик указал на ловушку для Путина

Россия движется по иранскому сценарию и приближается к экономической и политической катастрофе. При этом, шансы на то, что РФ восстановит связи с внешним миром и внесет баланс и прагматизм в свою внешнюю политику, сокращаются.

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Об этом в своей публикации для Foreign Affairs написал директор Центра Карнеги Россия-Евразия в Берлине Александр Габуев. "Война превратилась в ускоряющуюся катастрофу для России... Беспрецедентные западные санкции сжали российскую экономику, а широкомасштабная мобилизация Москвы и подавление гражданского общества в военное время вынудили сотни тысяч высококвалифицированных рабочих страны бежать за границу", – написакл он.

Тем не менее, самая большая долгосрочная цена войны для России может заключаться в том, чтобы навсегда отказаться от обещания России занять мирное и процветающее место в мировом порядке XXI века. Основная причина упущенных возможностей России заключается в выборе, который Путин и элиты страны сделали за последние два десятилетия, и в прямой связи этих выборов с внутренней политикой России.

"За последнее десятилетие Путин и его ближайшее окружение постепенно подавили дискуссии, которые происходили в обществе и среди элиты о новом, более открытом российском государстве, и заменили их пропагандой и имперской ностальгией, которые упали на благодатную почву после травмы распада Советского Союза", – пишет Габуев.

Россия будет постепенно дрейфовать в сторону экономической и политической модели, похожей на иранскую, и будет становиться все более зависимой от Китая. "Большая беда для России может заключаться в том, что такой исход в иранском стиле может быть довольно прочным", – считает аналитик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.