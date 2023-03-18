Каким будет курс доллара в Украине: как пересчитают стоимость в обменниках и банках

В Украине курс доллара 18 и 19 марта значительно не изменится и будет колебаться в пределах 38,20- 38,65 гривен (покупка) и продажа от 38,70 до 39,00 гривен. Ситуация на валютном рынке остается стабильной.

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Об этом говорится в прогнозе "Минфина". Так, как отмечает издание, НБУ продолжал закрывать нехватку доллара на межбанке по 36,9343 гривны и сохранял котировки безналичной американской валюты в пределах привычного коридора от 36,5686 до 36,9343 гривен.

"Не вызвали сенсации на рынке и решения Нацбанка о сохранении учетной ставки на уровне 25% годовых. Хотя из-за других решений банкирам все же придется и дальше корректировать свою политику по привлечению депозитов в марте-апреле", – говорится в публикации.

Главными же авторами существенной волатильности евровалюты в Украине были ЕЦБ и ФРС США. В начале недели негативные новости о банкротстве уже трех крупных американских банков - Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital, - а также существенные проблемы с ликвидностью у нескольких средних по размерам финучреждений США.

"Большинство обменников финкомпаний выставят спрэд в эту субботу и воскресенье в пределах от 20-25 копеек до 50 копеек по доллару, а за евро - в пределах от 25-30 копеек до 1 гривни. Курсы наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний 18-19 марта будут находиться в пределах коридора: прием 38,20 - 38,65 гривен и продажа от 38,70 до 39,00 гривен. А за евро в эту субботу и воскресенье основная часть пунктов обмена валюты выставит следующие ценники по покупке/продаже валюты: прием в пределах от 40,10 до 40,90 гривен и продажа от 40,95 до 41,20 гривен", – говорится в публикации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине 75% всех фальшивок в иностранной валюте – американские доллары. При этом 96% от общего числа подделок – это 100-долларовые купюры, подсчитали в Национальном банке Украины.

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