Как выглядят самые дешевые квартиры в Киеве: однокомнатную квартиру можно купить за $19 тысяч

В Киеве квартиру можно купить по цене от $19 тысяч. За эти деньги предлагают квартиру площадью в 25 квадратных метров без ремонта и техники. Среди бюджетных вариантов также малосемейки в хрущевках.

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Об этом говорится в данных крупного профильного портала. Так, за $18 985 можно купить квартиру на первом этаже площадью в 25,3 квадратных метра в Соломянском районе. Жилье находится в новом доме, без пешей доступности к метро.

За $25 тыс. можно купить квартиру в Киеве (Виноградарь) площадью в 20 квадратных метров. Преимущества: в квартире уже сделан ремонт, она полностью меблирована, есть бытовая техника. Кроме того, недалеко находится остановка общественного транспорта.

"Рядом есть все необходимое: школы, детские садики, Сильпо, кафе, отделения банков и многое другое. Удобная транспортная развязка. Рядом есть остановки общественного транспорта", – говорится в объявлении.

К слову, в среднем в Киеве однокомнатная квартира стоит от $1,5 тыс. Самое дешевое жилье: в районах без метрополитена, а также в хрущевках.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время цены на аренду квартир меняться не будут. При этом без роста экономики рассчитывать на значительное подорожание не приходится.