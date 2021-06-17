Ідеологи податкової амністії для народу називають фантастичну цифру, яка, ймовірно, перебуває в готівці, у так званих матрацах - 50 мільярдів доларів! Якщо перевести цю озвучену суму у гривні отримаємо трильйон 350 мільйонів! Принагідно інформую, що доходи бюджету-2021 року сягають лише трильйон 97 мільярдів.

Саме тому Закон від СЛУГИ НАРОДУ про так звану податкову амністію виглядає економічно обґрунтованим і корисним.

Проте є одне, АЛЕ!

Якщо ви такі захисники національної економіки, то чому ви самі тримаєте власні мільярди чи мільйони гривень або доларів у готівці вдома, а не в банках!

Нагадаю, що згідно аналізу КВУ народні депутати із владної фракції-коаліції "Слуга народу" задекларували за 2020 рік 1 мільярд 103 мільйони власних готівкових коштів. В той же час в банківських установах ці ж депутати тримають лише 128 мільйонів.

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Тому пропоную 1 вересня 2021 року, в перший день дії податкової амністії, депутатам від Слуги народу-авторам Закону покласти в українські державні банки щонайменше свій готівковий МІЛЬЯРД 103 МІЛЬЙОНИ, які вони ОФІЦІЙНО задекларували за 2020 рік.

А за ними урядовці, місцеві чиновники та вся владна рать, яка з гордістю задекларувала свої кешеві…сотні МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ.

Сподіваємося, що й патріотична опозиція Верховної Ради підтримає ідею економічного націоналізму й понесе свої готівкові мільярди до банків. Бо, українська економіка - понад усе!

А за ними, однозначно, потягнуться і патріотичні бізнесмени та представники малого бізнесу, бо влада й політики нарешті продемонструють власний приклад, коли вони не лише заробляють з бюджету, а й інвестують в національний бюджет України!

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