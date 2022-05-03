Как Украина может получить репарации: Путин на них не согласится, но есть два варианта

Президент РФ Владимир Путин не согласится на добровольные репарации после окончания войны против Украины. Однако есть несколько вариантов принудительных репараций, которые можно применить при поддержке западных партнеров.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию второй части интервью в рамках проекта "Орестократия" можно будет прочесть 4 мая. Первую часть интервью можно прочитать здесь.

"Все европейские потребители начинают какую-то сумму от стоимости энергоресурсов или вообще всего сырья, которое закупается у России, отчислять в фонд восстановления Украины. Здесь Путин понимает, что соскочить невозможно, и начинает то, о чем он говорил на совещании: строить новые нефте- и газопроводы и все продавать в Китай", – говорит экс-замминистра.

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Еще один вариант, который потребует длительного судебного процесса – получить компенсации через суды, добившись передаче Украине активов российских компаний.

"Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и дальше по списку были инструментами финансирования войны. То есть суд разрешает их активы забирать. Ну, или забрать, например, замороженные активы российского Центробанка. Наверное, такой сценарий имеет шанс на реализацию, но я наблюдаю за делом "ЮКОСа": суды идут уже 17 лет, с 2005 года, и пока… Идут. Там уже даже есть решение, есть сумма – 50 миллиардов, с процентами даже больше, но пока что-либо забрать акционерам "ЮКОСа" не удается", – говорит Алексашенко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.