Тарифна історія стала схожою на справжній серіал, у якому є все. Погані хлопці – вони ж олігархи та монополісти, які завищили вартість газу і його транспортування, через що тарифи зросли більше ніж 30%. Хороші хлопці – люди з Банкової та Грушевського, які відчайдушно йшли в бій з поганцями, не озираючись навіть на МВФ. Наприкінці всі ми побачили "хепі-енд" у вигляді постанови Уряду про зниження ціни на газ до 6,99 грн за 1 куб для всіх постачальників, включно з "постачальником останньої надії" та встановлення НКРЕКП граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за куб. Постанова Уряду діятиме з 1-го лютого по 31 березня. Але історію з тарифами варто оцінювати глибше. Бо "хепі-енду" там насправді нема, а є тотальна некомпетентність Уряду.

Запізнення Шмигаля

По-перше, тарифи в Україні виросли, бо з 1 серпня 2020 року в державі немає граничноі ціни на газ для населення, а взимку "блакитне паливо" та електроенергія дорожчають через зростання попиту. Це традиційно. А враховуючи те, що в нас облгази, які належать одному олігарху, постачають газ в домівки понад 80% громадян, вже влітку можна було прогнозувати ріст тарифів. Уряд ніяк не підготувався.

Так само там не реагували на "дзвіночки", що лунали з ефірів опозиційних телеканалів. Ще з осені меседж про ріст тарифів акуратно запускався в маси. В підсумку, зростання відбулося, а з ним розпочалися й акції протестів у регіонах, які модерують добре всім відомі політичні обличчя. Це зайвий раз доводить, що проводити політичні кампанії проти влади через відсутність в Уряду елементарної здатності прогнозувати очевидне стало надто просто. Денис Шмигаль підставив Володимира Зеленського на рівному місці.

По-друге, в Україні працює ринок, а люди про це практично нічого не знають. Вартість газу може відрізнятися навіть в різних квартирах на одному поверсі. Все залежить від вибору постачальника. Кабмін і тут провалив комунікацію та роз’яснювальну роботу повністю. Та це лише технічні моменти. Найважливіше – сам тариф.

Як Уряд надурив людей

Нам говорять про ціну на газ у 6,99 грн за куб. І подають її як нижчу, ніж була в 2018-2019 роках. Проте, тоді розподіл газу входив у тариф. Зараз, коли нам кажуть про 6,99, то до цієї вартості необхідно додати 1,79 гривень (без ПДВ) за розподіл газу. З ПДВ це буде 2,14 гривень за куб. Відповідно, вартість одного куба насправді не 6,99, а 9,13 грн!!! І це НАЙВИЩА ціна в історії.

Окрім цього, постанова Уряду нічого не говорить про постачання газу компаніям, які надають тепло в багатоквартирні будинки. Для них досі діє ПСО, де ціна прив’язана до зовнішнього хабу. Це значить, що постанова не знижує вартість тепла, а взимку – це головна цифра у платіжці. А 80% собівартості тепла – все той же газ. У платіжках все буде видно.

Також треба не забувати, що платіжки за січень прийдуть за драконівськими тарифами. Бо Уряд НЕ спрогнозував, НЕ попередив ситуацію та НЕ ухвалив необхідних рішень ДО того, як вона стала реальністю. І тепер зреагував постфактум. Внаслідок цього КОЖНА родина збідніє на декілька сотень, а то й тисяч гривень сплативши за необґрунтовано ЗАВИЩЕНІ тарифи.

Компетентні менеджери - передбачають, а не постійно реагують на руйнівні наслідки своїх помилок. На жаль, сьогодні в Уряді таких людей обмаль.

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