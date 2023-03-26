Как изменятся мировые экономические показатели в 2023-м из-за войны в Украине: прогноз МВФ

Риски для финансовой стабильности мира растут, хотя действия стран с развитой экономикой успокоили стресс на рынке. 2023 год будет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий COVID-пандемии, войны в Украине и жесткости монетарной политики.

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Об этом заявила глава МВФ (Международного валютного фонда) Кристалина Георгиева 26 марта, передает Reuters. Она призвала правительства стран к продолжению бдительности по поводу нынешней ситуации.

МВФ планирует обнародовать новые прогнозы уже в апреле. Георгиева добавила, что политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски финансовой стабильности после банкротства банков, но даже в этом случае требуется бдительность.

"Таким образом мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и оцениваем потенциальные последствия для глобальных экономических перспектив и глобальной финансовой стабильности", - сказала глава МВФ. Она также предупредила, что геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на конкурирующие экономические блоки, что приведет к "опасному разделению, которое сделает всех беднее и менее безопасно".

Георгиева подчеркнула, что сильное экономическое обновление Китая с прогнозируемым ростом ВВП на 5,2% в этом году дает определенную надежду мировой экономике. Причем ожидается, что КНР составит около трети мирового роста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по данным Минэкономики, в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, негативные тенденции, которые все еще наблюдаются, не дают экономике начать восстанавливаться.

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