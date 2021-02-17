Украинцам устроили телефонный террор с "призами" и кредитами: как бороться с назойливыми звонками

Ежедневно сотням тысяч украинцев звонят с неизвестных номеров с предложением поучаствовать в акции, взять кредит или купить товар. Одна фирма может за день сделать до миллиона вызовов. Вместо живых операторов используют записанные фразы. Эти же компании предоставляют услуги коллекторам: атакуют постоянными звонками клиентов, которые отказываются возвращать долги.

Действующий закон не защищает украинцев от назойливых звонков. Микрофинансовые организации используют автодозвоны уже много лет: привлекают новых клиентов и "достают" должников. Но закон, который бы ограничил количество таких вызовов и время, когда можно тревожить клиента, приняли только в 2021-м и только в первом чтении.

В отсутствие правил жертвам звонков приходится решать свои проблемы самостоятельно. OBOZREVATEL на примере одной из крупнейших компаний на рынке "Звонок" рассказывает, как можно ответить на назойливость "обзвонщиков".

Привлечь к ответственности за постоянные сообщения или звонки будет практически невозможно, тем более если в таких сообщениях нет признаков обмана или угроз, пояснили OBOZREVATEL на горячей линии НБУ, который занимается регуляцией работы небанковских финучреждений. Кроме того, сообщения, полученные от агрегаторов (компании, которые продают рекламу микрофинансовым организациям), идентифицировать сложно. Они чаще всего скрываются.

Но если приглашение вам присылает конкретная компания, можно ответить ей тем же, каждый раз отправлять директору сообщения, что кредит вам не нужен. Как и в случае с вашим личным номером, адресованное директору сообщение нарушением закона считать нельзя.

К примеру, возьмем одну из самых популярных служб автодозвона "Звонок". Они обзванивают клиентов, используя номера 0445027998, 0445942603. В сервисе GetContact, где отображаются подписи контактов для всех участников сообщества, на их номер есть сразу 43 тега. Самый культурный из них – мошенники.

Компания за 40 копеек за минуту готова обзванивать список контактов так часто, как попросит заказчик. Учитывая, что большинство прекращает разговор сразу же, в среднем один звонок обходится всего лишь в 12 копеек (информация указана на сайте "Звонка"). Потенциальным клиентам микрозаймов они звонят по несколько раз на день и даже после 21 часа вечера. Фирма зарегистрирована в Харькове, в квартире 124 на улице Мира, 5Б.

Компания оформлена на харьковчанина Арсения Малямова. Там же и было зарегистрировано ООО "Лид-Сервис", которому принадлежит "Звонок". У него открыт ФЛП, который может заниматься размещением данных. Номер Малямова есть в отрытом доступе – 0505866460. Чтобы узнать, кому жаловаться на звонки, найдите на сайте компании ее настоящее название (его можно увидеть в любом размещенном документе), откройте профиль компании на сайте Youcontrol и Opendata и вы сможете увидеть и руководителя, и собственника фирмы. Если владелец компании, как Маляров, оформлен еще и как ФЛП, то любой может узнать личный мобильный номер здесь.

Только вчера компания "Звонок", как они сами заявляют, сделала больше 1 млн вызовов. Некоторые украинцы получают такие звонки регулярно и по несколько раз в день. Если бы со своими отзывами о работе компании лично к Малямову обратился хотя бы каждый сотый контакт, ему бы пришлось отвечать на звонки в течение всего дня.

В своей декларации доход от "обзвонщиков" показала следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Анастасия Стужук. Она подавала свою декларацию еще в 2018-м, когда пыталась занять должность в органах местной власти. В декларации следователь указала, что получила от "Лид-Сервис" менее 1,5 тыс. грн зарплаты.

Менее 2 тыс. от той же компании задекларировал оперуполномоченный полиции Киева Максим Добронос. В своей последней декларации "Лид-Сервис" он не упоминал, но еще несколько лет назад показывал доход от фирмы.

Около 17 тыс. грн от "обзвонщиков" в 2018 получил сын начальницы управления благоустройства департамента ЖКХ Харькова Юлии Максимчук.

Какие функции в фирме выполняли опер и следователь, вопрос открытый. Единственные вакансии, которые размещали представители фирмы – оператором кол-центра за 9 тыс. грн в месяц.

Кстати, судя по отзывам в интернете, силовикам пришлось нелегко с Малямовым. Как утверждают бывшие сотрудники, он мог уволить из-за того, что в кофемашину не засыпаны зерна.

Хотя сам Малямов на этом же форуме утверждает, что уволил бывшую сотрудницу из-за того, что она оставляла мусор после себя на кухне.

Похожих компаний – несколько десятков. В отсутствие государственного регулирования они ежедневно обзванивают десятки баз контактов, в которых может оказаться номер телефона любого украинца. И для этого не нужно быть клиентом микрофинансовой организации или публиковать свой номер в открытом доступе. И пока правила не установило государство, единственный выход – отвечать назойливым "обзвонщикам" тем же и писать отзывы в сообщениях владельцам такого бизнеса.