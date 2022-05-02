Дания пообещала помощь в восстановлении Украины: озвучен конкретный город

Дания поможет в восстановлении Украины, а именно – города Николаева. Уже в ближайшие дни в наше государство поступит оборудование и техника, обещанные датскими властями.

"Поблагодарил за решение принять участие в восстановлении города Николаева вместе с другими международными партнерами. Также уже в ближайшие дни, как обещала премьер-министр Мэтте Фредериксен, в Украину поступит оборудование и техника, что поможет в восстановлении освобожденных городов", – написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram 2 мая.

Глава Кабмина рассказал, о чем говорили в Киеве с главой МИД Дании Еппе Кофодом. По его словам, обсуждались поставки военной техники, ужесточение санкций против страны-террориста и отказ от российских энергоносителей.

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"Затронул вопрос диверсификации источников поставки газа. Обратился с предложением рассмотреть возможность поставки в Украину сырья, необходимого для аграриев, и нефтепродуктов, поскольку враг целенаправленно пытается сорвать посевную и вызвать дефицит горючего", – отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Данию за политическую и финансовую поддержку. "Рассчитываем и на поддержку Украины в обретении статуса кандидата на членство в ЕС и одобрительное решение Еврокомиссии по приостановке на год импортных пошлин на весь украинский экспорт", – подытожил премьер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинским переселенцам (внутренне перемещенным лицам, ВПЛ) будут бесплатно предоставлять жилье. Для этого правительство начинает формировать фонд жилищных объектов – как уже существующих, так и тех, которые еще предстоит построить.

На одного переселенца должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Получать жилье люди будут в порядке очереди – первыми в нее встанут наименее защищенные категории населения.