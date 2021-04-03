Кабмин разрешил импортировать из РФ газетную бумагу

Кабинет министров Украины передумал расширять перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию страны из Российской Федерации, газетной бумагой в рулонах или листах.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №269. Этот документ определяет пункты, которые добавляются к списку "запрещенных" товаров.

Как пишет "Интерфакс-Украина", постановление №269 ранее исчезло с сайта правительства, но было снова обнародовано на нем с изменением даты – теперь 1 апреля вместо 29 марта.

Документ начинает действовать через десять дней после опубликования.

Согласно ему Украина запретит импорт из РФ:

пшеницы;

подсолнечного масла;

моющих средств;

поверхностно-активных средств;

других видов бумаги, картона;

крафт-бумаги и крафт-картона;

туалетной бумаги, косметических салфеток, полотенец для рук;

скатертей и салфеток;

ящиков, коробок, мешков и пакетов;

проволоки из прочих легированных сталей;

инструментов для бурения;

тележек и ходовых балансирных тележек;

осей, колес и их частей.

Согласно данным Госстата, импорт бумаги газетной в рулонах или листах с РФ во втором полугодии 2020 составил 15,26 тыс. тонн на $6,23, в первом полугодии – 8,83 тыс. тонн на $3,74 млн. Общий импорт этой продукции в Украине в этот период составил соответственно 20,41 тыс. тонн на $8,11 млн и 9,78 тыс. тонн на $4,11 млн.

Как писал OBOZREVATEL, импорт из РФ в Украину в 2020 году сократился на 35%. А из стран СНГ в целом – на 29%.