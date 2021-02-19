Импорт из РФ в Украину в 2020 году сократился на 35%. А из стран СНГ в целом – на 29%.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка у Facebook. "В целом некогда доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре нашего импорта 15,6%, а РФ – 8,4%. В экспорте из Украины СНГ имеет лишь 12,1 процент (Россия соответственно – 5,5%)", – написал он.

Сообщается, что экспорт в другие страны мира (кроме СНГ) был в 2020 году на уровне 99,9%. При этом импорт сократился на 6,2%.

"ЕС является доминирующим, или как я люблю говорить – якорным торговым партнером Украины. На него приходится 40,7% торгового оборота Украины, несмотря на сокращение и импорта (на 6,2%) и экспорта (на 11,3%)", – отметил Качка.

За счет феноменального роста экспорта из Украины (на 98%), Китай имеет в структуре торговли место больше, чем весь СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта". Доля Соединенных Штатов Америки не изменилась: 3,8% оборота, 2,0% экспорта и 5,5% импорта.

"Хоть наш экспорт в Турцию и сократился, но сальдо в торговле с ней осталось положительным. Доля Турции в торговле немножко выросла (на 0,2 процентных пункта) и составила 4,7% от всего оборота", – подытожил чиновник.

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