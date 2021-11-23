Изменение налогов и субсидии. Гетманцев раскрыл подробности меморандума с МВФ

Украина не стала обещать МВФ (Международный валютный фонд) повышения тарифов на коммунальные услуги, при этом с фондом согласована программа субсидий. Также в МВФ рассчитывают на принятие обновленного налогового законодательства в нашей стране.

"Не то что повышения тарифов нет, наоборот – есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения тарифов", – заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом сообщает "Интерфакс" 23 ноября.

Налогообложение

Гетманцев отметил, что меморандум предусматривает принятие "налогового" законопроекта №5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физлиц с продажи недвижимости и рентной платы. Он указал, меморандум с МВФ содержит норму об "улучшении администрирования налогов" и минимизации возможностей для злоупотреблений.

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"Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть" налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью. И улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", – добавил Гетманцев.

Госбюджет

Меморандум предусматривает намерение нашего государства снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП. Отметим, государственный бюджет на 2021-й предусматривает дефицит в 5,5%. Однако это уже заложено в проект бюджета на 2022 год.

Защита населения и пенсии

Украина высказала намерение "в ответ на недавнее повышение цен на газ внедрить прозрачные меры защиты незащищенных слоев населения, укрепления финансового положения предприятий тепловой коммунальной энергетики".

Также меморандум с МВФ предусматривает продолжение внедрения пенсионной реформы. Речь, вероятнее всего, идет о повышении требований к страховому стажу и постепенному внедрению накопительных пенсий.

COVID-фонд и БЭБ

Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года. Среди намерений Украины также отмечается запуск БЭБ (Бюро экономической безопасности) и ликвидация до конца декабря 2021-го Государственной фискальной службы.

Инфляция и НБУ

"Отдельно указывается на последовательность денежно-кредитной и валютно-курсовой политики. Имеется в виду инфляционное таргетирование и снижение темпов инфляции", – заявил глава парламентского комитета. Также Украина обязана обеспечить институциональную независимость НБУ (Национальный банк).

САП

Также одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является назначение до конца ноября руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и обеспечение ее автономии. Отметим, именно на САП возлагается осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования НАБУ.

Напомним, Международный валютный фонд согласовал предоставление Украине нового транша. Речь идет о $700 млн по программе stand-by.

Средства будут направлены на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил совет директоров за позитивное решение. На сайте МВФ уточняется, что программа stand-by продлена до июня 2022 года.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы. Первую часть выплатили еще в декабре 2020-го, сумма была такой же – 600 млн евро.