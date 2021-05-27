В Україні з’явився новий "інвестнянь" - головою Наглядової ради держустанови "Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest" став Давід Арахамія, який замінив на посаді екс-голову Аджарії Левана Варшаломідзе. Залучати більше інвестицій і заводити інвесторів до України - це було обіцянкою нової влади. Але від хвилі “нових облич” і дуже “чесних” можновладців, як позиціонують себе у “зеленій” команді, приплив інвестицій так і не розпочався. Навпаки, вже другий рік поспіль ми спостерігаємо відтік прямих іноземних інвестицій.

НБУ повідомляє, що чистий відплив прямих іноземних інвестицій з України за січень - березень 2021 року в 301 млн доларів, у тому числі від’ємні реінвестовані доходи - 141 млн доларів. Інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) склали 307 млн доларів. А чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів. Таким чином, відтік інвестицій триває другий рік поспіль. І спостерігається вперше з 2015 року. Для порівняння, за Уряду Володимира Гройсмана у 2019-му році приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив 2,5 млрд доларів, а в 2018-му році - 0,7 млрд.

А чим відомі “інвестняні” нової влади? Якихось гучних інвестиційних історій у нас немає. І якщо у випадку з Донбасом все можна списувати на війну, то пояснити загальну картину в Україні можна простим визначенням “відсутність реальних реформ та присутність законодавчого свавілля”.

Справа в тому, що для розширення інвестицій в Україну як міжнародний, так і український бізнес бачить зовсім інші бар’єри. Головним магнітом для інвестицій є верховенство права - працююче законодавство та реформовані суди, а також правоохоронні органи. А ще - нульова толерантність до корупції, податкові умови.

Тим часом, другий рік поспіль падають і капітальні інвестиції, які сигналізують про стан нашої економіки. За повідомленням Державної служби статистики капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2021 року зменшилися на 9.5% у порівнянні з тим самим періодом минулого року і становили 78.2 млрд грн.

Зниження інвестицій спостерігається майже у всіх галузях. Найбільше падіння інвестицій зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку -79,6%. Також інвестиції впали у галузі “Інформація та телекомунікації” -29%; у галузі Фінансова та страхова діяльність - 24.0%; у торгівлі – 21.9%; у будівництві – 19.2%; в операціях з нерухомістю – 13%.

ВВП України, попри обіцянки зростання на 4%, падає на 2%, а державний борг всього за місяць зріс на 19,9 млрд грн та на $1,16 млрд в доларовому еквіваленті (на кінець квітня становив 2,534 трлн грн, або $91,33 млрд).

Що робити?

Залучити професіоналів в Уряд, які володіють навичками прогнозу, компетенцією в економічних питаннях, проводитимуть незалежну політику. Провести справжню судову реформу і реформу правоохоронних органів, запровадити ефективне регулювання, розбудовувати спроможність антимонопольного комітету забезпечувати справедливі правила гри на ринках і реалізувати багато інших речей. На третій рік каденції владі нарешті потрібно почати робити структурні зміни, а не лише змінювати вивіски і прізвища.

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