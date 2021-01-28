Никогда такого не было, и вот опять...

В 2021 г. во Львове решили закупить сто 12-метровых низкопольных автобусов для нужд города.

Закупка осуществляется за счёт кредита от ЕИБ (Европейский Инвестиционный Банк) в счёт программы "Міський громадський транспорт України" на которую по разным городам выделено на 2021 год 400 млн. евро.

И вот ЕИБ объявляет победителя - белорусскую (!) компанию МАЗ, которая предложила самую низкую цену. А львовский (!!!) производитель автобусов, трамваев и троллейбусов - концерн "Электрон" в пролёте!

Заказчик - городские власти! Мэр Львова Андрей Садовой на своей фб-странице даже высказал сожаление случившемся и попросил, непонятно у кого, совета. Но у меня к нему главный вопрос - почему заказчик не использовал законное право при формировании тендерной документации включить 15% ценовую преференцию на предмет закупки (при условии, что она имеет 30% местной составляющей). Это позволило бы купить львовские автобусы, которые оказались немного дороже белорусских.

Тем более, что применить такую преференцию (при желании заказчика!) даёт возможность сам кредитор - согласно п.3.7.9. "Керіництва із проведення закупівель для проектів, які фінансуються за кошти ЄІБ". Ведь в отличие от украинских оппонентов локализации, ЕИБ считает нормальным стимулирование отечественной промышленности и создание рабочих мест в Украине.

Но эту норму мэр Львова не использовал, а Мининфраструктуры и Минэкономики не удосужились дать соответствующие рекомендации городам - участникам программы. Чтобы к закупщикам потом не было вопросов от проверяющих, если победит в тендере локальный производитель с ценой чуть выше, чем импортер.

Но оказывается не только в цене вопрос. Сравниваться должны сравнимые модели. "Электрон" предложил автобусы нового поколения марки А185. Они изготавливаются с 2016 года и выгодно отличаются среди большинства продаваемых в Украине автобусов:

- Их цена немного дороже, но она оправдана экономической эффективностью эксплуатации на протяжении "жизненного цикла" более чем в 15 лет (что в разы больше, чем у МАЗ 203);

- в их салоне от 9 до 12 сидений, удобных для инвалидов - на низком уровне пола (в МАЗ 203 таких только 2);

- признанное всеми специалистами лучшее, чем у МАЗ качество электрооборудования;

- кузов из нержавеющей стали и композитных материалов, что даёт гарантию от коррозии более, чем на 15 лет;

- лучшие в своём классе американские двигатели CUMMINS, которые к тому же имеют лучшие показатели расхода топлива на 1 кВт мощности;

Поэтому сравнивать автобус А185 нужно с современными автобусами таких фирм, как MAN, Mercedes, Solaris и др. (А тут они как раз вполне конкурентноспособны), а не с МАЗ 203, который относится к предыдущему поколению.

Ещё хочу обратить внимание, что белорусским производителям в случае экспорта на украинский рынок их власти компенсируют 2/3 процентных ставок по кредитам! Поэтому белорусские машиностроители всегда будут в более выгодном положении. Да ещё и в итоге их стимулируют заказами местные бюджеты Украины!

А самое забавное, что при ввозе белорусских автобусов нет ввозных пошлин, а для комплектующих, которые завозят отечественные автопроизводители они есть!

В итоге один из участников тендера - львовский "Электрон" проигрывает, что в рамках только этого контракта принесёт потери бюджета в 100 млн.грн. неуплаченных налогов! Кроме того 200 человек на протяжении 10 месяцев не получат работу с достойной оплатой труда! Угадайте, сколько из них за это время уедет в соседнюю Польшу? Добавлю, что только за два последних года (2019-2020) концерн "Электрон" уплатил в местный и госбюджет Украины более миллиарда гривен налогов!

Если вы думает, что городские власти Львова одни такие заказчики, то ошибаетесь! Привет им из Киева! В прошлом году "Киевпастранс" без объявления тендера закупил в лизинг 200 белорусских МАЗов на 1,67 млрд.грн.! Лизинг им обеспечил государственный (!) Укргазбанк, который в 2020 значительно расширил сотрудничество с Беларусью и начал выдавать финансовый лизинг на белорусскую продукцию. И все это в обход ProZorro, ведь лизинговая схема - прекрасный инструмент для этого.

Добавлю ещё в этот список и Харьков. В прошлом году КП "Харьковский метрополитен" объявило тендер на закупку поездов метро за деньги того же ЕИБ. Выиграла тендер на кредитные 45 млн. евро китайская компания CRRC.

Изготовить для Харькова 8 новых 5-вагонных поездов метро хотел и КВСЗ - Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг), однако их цена меньше чем на 1% (!!!) превысила предложение китайцев. Только вот при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов (НДС, растаможивание) из харьковского горбюджета.

После тендера по запросу КВСЗ в ЕИБ уточнили, что по правилам Европейского инвестиционного банка заемщики могут предоставлять 15% преференции местному поставщику, но Харьков этим не воспользовался! К тому же, Крюковский вагоностроительный завод предлагал более дешевое техобслуживание. За период эксплуатации поездов — 40 лет — совокупные эксплуатационные расходы достигнут 53 млн. евро. и превысят цену закупки! Для поездов КВСЗ они составили бы 9,8 млн. евро. То есть разница — 43 миллиона. Еще 8 новых поездов можно было бы купить!

Но самая интересная новость прилетела на этой неделе из США. Там Байден подписал указ, чтобы государство покупало только американскую продукцию! Buy American в действии... В указе прописано усиление надзора, дабы устранить все лазейки, которыми ранее пользовались компании, чтобы обойти этот закон! А на сайте Белого дома про указ написали, что бюджетные деньги, которые тратит федеральное правительство, являются важнейшим инструментом поддержки американского бизнеса! И федеральный закон требует, чтобы государство давало преференции отечественному производителю! И выражено сожаление, что ранее это требование не использовалось в полной мере!

Ну а украинцам продолжают рассказывать, как плохо поддерживать госзакупки отечественных товаров, как это "не рыночно" , что в мире так не делают и законопроект о локализации №3739 принимать ни в коем случае нельзя! И что им при этом пример США, многих других развитых стран или той же Белоруси, где с 2008 года действует суровый законодательный запрет на госзакупки импортной продукции, аналоги которой производятся в Белоруси!

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