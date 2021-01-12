Илон Маск за день потерял 14 млрд долларов и перестал быть самым богатым на планете

Владелец Tesla Илон Маск всего за один день потерял 14 млрд долларов и больше не является самым богатым человеком планеты.

Об этом сообщает издание Forbes. Акции Tesla упали на 7%, что и привело к снижению капитала Маска до 176,2 млрд долларов. "Сейчас он примерно на 6 миллиардов долларов позади генерального директора Amazon Джеффа Безоса, состояние которого составляет 182,1 миллиарда долларов. Акции Amazon упали более чем на 2%", – говорится в публикации.

Благодаря стремительному росту цен на акции Tesla состояние Маска увеличилось примерно на 150 миллиардов долларов с марта 2020 года. Акции Tesla выросли более чем на 720% в 2020 году и уже прибавили еще 12% в первую неделю 2021 года.

Несмотря на падение Маска, он все еще примерно на 20 миллиардов долларов богаче, чем третий по величине состояния человек в мире, французский магнат Бернар Арно (состояние которого сегодня составляет 154,6 миллиарда долларов).

49-летний Маск владеет пятой частью акций Tesla.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что новинку уже пора отправлять на конвейер, поскольку она готова к производству.