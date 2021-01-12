Ілон Маск за день втратив 14 млрд доларів і більше не найбагатший на планеті

Олександр Литвин Mакроекономіка 13:46, 12.01.2021 Оновлено: 13:46, 12.01.2021

Власник Tesla Ілон Маск всього за один день втратив 14 млрд доларів і більше не є найбагатшою людиною планети.

Про це повідомляє видання Forbes. Акції Tesla впали на 7%, що і призвело до зниження капіталу Маска до 176,2 млрд доларів. "Зараз він приблизно на 6 мільярдів доларів позаду генерального директора Amazon Джеффа Безоса, статки якого становлять 182,1 мільярда доларів. Акції Amazon впали більш ніж на 2%", – йдеться в публікації.

Завдяки стрімкому зростанню цін на акції Tesla статки Маска збільшилася приблизно на 150 мільярдів доларів з березня 2020 року. Акції Tesla виросли більш ніж на 720% в 2020 році і вже додали ще 12% в перший тиждень 2021 року.

Незважаючи на падіння Маска, він все ще приблизно на 20 мільярдів доларів багатше, ніж третя за величиною статків людина в світі, французький магнат Бернар Арно (54,6 мільярда доларів).

49-річний Маск володіє п'ятою частиною акцій Tesla.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Tesla готується до запуску в серію електричного вантажівки Semi, прототип якого був представлений ще в 2017 році. Маск розіслав своїм співробітникам листа, в якому заявив, що новинку вже треба відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.

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